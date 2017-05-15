Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Bursaspor - Beşiktaş mücadelesine Quaresma damga vurdu.
18. dakikada Oğuzhan'ın kısa düşen pasına hamle yapan Quaresma, taç çizgisi kenarında topa sert bir biçimde vurarak meşin yuvarlığı taça yollarken, ayağını fazla kaldırıp Bursasporlu Jorquera’nın sırtına müdahalede bulundu.
Daha sonra rakibinini öperek özür dileyen Portekizli yıldız, oyuna devam etti. Hakem Bülent Yıldırım’ın Quaresma'ya kart göstermemesi tartışma yarattı.
30. dakikada ise yaşanan bir pozisyonun ardından Quaresma'nın Bilal Kısa'nın ayağına kasıtlı olarak basmak istediği objektiflere yansıdı.
İşte kameralara yansıyan o an...