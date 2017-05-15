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FUTBOL

Bursa'da Quaresma tartışması!

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:01:15

  • 1 Bursa'da Quaresma tartışması!
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    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Bursaspor - Beşiktaş mücadelesine Quaresma damga vurdu.

  • 2 Bursa'da Quaresma tartışması!
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    18. dakikada Oğuzhan'ın kısa düşen pasına hamle yapan Quaresma, taç çizgisi kenarında topa sert bir biçimde vurarak meşin yuvarlığı taça yollarken, ayağını fazla kaldırıp Bursasporlu Jorquera’nın sırtına müdahalede bulundu. 

  • 3 Bursa'da Quaresma tartışması!
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    Daha sonra rakibinini öperek özür dileyen Portekizli yıldız, oyuna devam etti. Hakem Bülent Yıldırım’ın Quaresma'ya kart göstermemesi tartışma yarattı.

  • 4 Bursa'da Quaresma tartışması!
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    30. dakikada ise yaşanan bir pozisyonun ardından Quaresma'nın Bilal Kısa'nın ayağına kasıtlı olarak basmak istediği objektiflere yansıdı.

  • 5 Bursa'da Quaresma tartışması!
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    İşte kameralara yansıyan o an...

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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