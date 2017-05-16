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Chelsea: 4 - Watford: 3

Premier Lig'in şampiyonu Chelsea, 37. haftada Watford'u 4-3 mağlup etti. Maviler maçın ardından şampiyonluğu kutladı

16 Mayıs 2017 Salı, 00:37:33 Güncelleme: 01:40:30

İngiltere Premier Lig 37. hafta maçında şampiyonluğu garantileyen Chelsea, Watford'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede son gülen 4-3'le Chelsea oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren goller 22'de Terry, 36'da Azpilicueta, 49'da Batshuayi ve 88'de Fabregas'tan geldi. Watford'un sayılarını ise 24'te Capoue, 51'de Janmaat ve 74'te Okaka kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea puanını 90'a yükseltti. Watford ise 40 puanda kaldı.

Maçın ardından Chelsea, şampiyonluğu kutladı.

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