Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan 28 gol

Attıkları gollerle bu sezon Beşiktaş’ı sırtlayan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Bursa maçının kahramanları oldular... Gazete Habertürk'ün haberine göre, mücadeleye ilk 11’de başlayan Aboubakar, güçlü fiziği ile rakip savunmayı zorlarken Cenk Tosun da 63. dakikada girip 65’te golünü attı. Cenk’e asist yapan Aboubakar da 90+5’teki golüyle güzel futbolunu taçlandırdı. Kamerunlu oyuncu 10 gol ve 3 asistle 13 gole katkı yaptı. Cenk ise 18 gol ve 4 asistle gole katkı sayısını 22’ye çıkardı. İkilinin ligdeki toplam gol sayısı ise 28 oldu.

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