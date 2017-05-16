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Trabzonspor'un UEFA umudu Fenerbahçe veya Başakşehir

İlk 4 hedefini zora sokan Trabzon, Avrupa’ya gidebilmek için gözünü kupa yarışına çevirdi. 5. sıradaki Fırtına, UEFA vizesi için Başakşehir veya Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanmasını bekleyecek

16 Mayıs 2017 Salı, 11:08:48 Güncelleme: 11:15:51

Ligde son olarak Adana ile berabere kalan Trabzon, peş peşe kaybettiği puanlarla F.Bahçe ve G.Saray’ı yakalama fırsatını değerlendiremedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Avrupa hedefini zora sokan Fırtına, umudunu Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yarışa bağladı. Trabzon ligi 5. sırada tamamlar, Türkiye Kupası yarı finalinde mücadele eden F.Bahçe ya da Başakşehir ikilisinden biri de kupaya uzanırsa, Bordo-Mavililer’e Avrupa yolu açılacak. Kalan 3 haftada kendisiyle aynı puanda (49) olan Antalyaspor’la kıyasıya bir yarışın içine girecek olan Bordo- Mavililer, 5.’liği de kaptırırsa üst üste iki sezon Avrupa arenasının dışında kalmış olacak. Fırtına, kalan 3 maçında Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor karşısında kayıp yaşamayıp yerini korumayı hedefliyor.

DEPLASMANDA ÇOK BAŞKA
Trabzon, Adana deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarıp 2010- 11 sezonuna ait rekoru yakaladı. Son olarak 148 gün önce Başakşehir maçında 1-0 mağlup olan Bordo-Mavililer, son 8 dış saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplamayı başardı.

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