Kemal Özdeş: Amacımız Konya'da gol bulmak

Lacivert-beyazlı ekibin başarılı hocası Kemal Özdeş, rövanştan da istedikleri sonucu alıp finale yükselmek istediklerini söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, ilk maçta çok önemli bir reaksiyon gösterdiklerini hatırlatan Özdeş, “3-2’lik galibiyeti küçük bir avantaj olarak görüyoruz. Zor bir atmosferde oynayacağız. Ancak ligin ikinci periyodunda sergilediğimiz takım oyunu çok büyük avantajımız. Rakibimiz son maçlarda istediği sonuçları alamasa da iyi oyunculardan oluşan bir takım. Çok iyi savunma yapacağız, cesaretle hücum oynayacağız. Amacımız Konya’da gol bulmak. Oyuncularıma güveniyorum, finale kalacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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