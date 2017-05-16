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TFF ve Fatih Terim'den Sivasspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'e yükselen Sivasspor'u tebrik etti

16 Mayıs 2017 Salı, 12:23:31 Güncelleme: 12:27:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor için tebrik mesajı gönderdi. 

TFF'den gönderilen mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sivasspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." denildi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Teknik Direktör Samet Aybaba'ya tebrik mesajı gönderdi.

Terim, mesajında şunları kaydetti:
"Sivasspor'un 2016-20117 sezonunda gösterdiği başarılı performans sonucu Spor Toto Süper Lig'e yükselmesini en içten duygularımla tebrik ediyorum. Sizin nezdinizde; yönetim kurulunu, teknik ve idari kadroyu, futbolcuları ve tüm camianızı kutlar, yeni sezonda başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."

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