Günün transfer haberleri (16.05.2017)

Fenerbahçe tarihinin en büyük 'hayal kırıklığı' transferleri arasına adını yazdıran Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos'un ayrılmak için para istediği iddia edildi. Yönetimle bir görüşme yapan Vos'un, "Van Persie'ye Endonezya'dan bir teklif var ama kabul etmedi. Kuyt gibi Feyenoord'a dönmek istiyor. Bonservisini bedelsiz bırakır ve üste 4 milyon euro verirseniz gidecek. Aksi halde kontratını burada tamamlamayı planlıyor" dediği ileri sürüldü. (Fotomaç)
Gomis'ten olumlu mesajlar alan Sportif Direktör Ergün, şartlarını öğrenebilmek için Fransa’ya gitti. Ardından da Özbek’in katılımı ile İngiltere’de bonservis pazarlıkları başlayacak. (Fotomaç)
As Gazetesi Real Madrid muhabiri Sergio Gomez, Galatasaray'ın Real Madrid'in sol bek oyuncusu Fabio Coentrao'yu istediğini söyledi.
Rumen Digisport, Viitorul'la şampiyonluğa ulaşan Gica Hagi'nin, Florinel Coman'ın satışı için G.Saray'la anlaştığını yazdı. Gazete, Hagi'nin aynı zamanda sahibi olduğu Viitorul'un 18 yaşındaki yıldız sol açığı için sarı-kırmızılılardan 4 milyon euro alacağı iddia edildi.
Barcelona'daki geleceği uzun süredir tartışma konusu olan Arda Turan'la ilgili flaş gelişme... Katalan ekibi, Hector Bellerin için Arsenal'in kapısını çalarken, İngiliz ekibinin 40 milyon Euro ve Arda Turan ile Marc Cucurella'yı istediği öğrenildi. Barça'nın ise bu teklife sıcak baktığı belirtildi.