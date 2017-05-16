Günün transfer haberleri (16.05.2017)

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Fenerbahçe tarihinin en büyük 'hayal kırıklığı' transferleri arasına adını yazdıran Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos'un ayrılmak için para istediği iddia edildi. Yönetimle bir görüşme yapan Vos'un, "Van Persie'ye Endonezya'dan bir teklif var ama kabul etmedi. Kuyt gibi Feyenoord'a dönmek istiyor. Bonservisini bedelsiz bırakır ve üste 4 milyon euro verirseniz gidecek. Aksi halde kontratını burada tamamlamayı planlıyor" dediği ileri sürüldü. (Fotomaç)