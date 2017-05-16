Yalçın Ayhan, 400. maçını oynamak için şans bekliyor

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, turuncu-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelede forma giymesi halinde, Türkiye'deki 400. maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de 341, Ziraat Türkiye Kupası'nda 38 ve TFF 1. Lig'de 20 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu, toplam 399 maçı geride bıraktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 5 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşen ve bu cezasını çeken Yalçın'ın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün verdiği kadro dışı kararı da kulüp yönetimince kaldırılmıştı.

Yalçın Ayhan, takımının ligde oynadığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçları ile Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan ilk karşılaşmada forma giyememişti.

ALTYAPIYA BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI

Futbol kariyerine 1998'de Beşiktaş altyapısında başlayan Yalçın Ayhan, 1999'da transfer olduğu İstanbulspor'da 31 Ocak 2002'de profesyonelliğe geçti.

İstanbul ekibinde 4 yıl forma giyen, bu süre zarfında 1 yılını Dardanelspor'da kiralık olarak geçiren Yalçın, 2005-2006 sezonu başında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılı takımda umduğunu bulamayan deneyimli futbolcu, sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor, Manisaspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Gaziantepspor, Orduspor ve Kasımpaşa formalarını da giydi.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK İSTİYOR

Medipol Başakşehir'de 3. sezonunu geçiren savunma oyuncusu, kariyerindeki ikinci şampiyonluk sevincini yaşamayı hedefliyor.

Yalçın Ayhan, yalnızca 5 maç forma şansı bulduğu Galatasaray'daki döneminde şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

SON 8 SEZONDA 30 MAÇIN ALTINA DÜŞMEDİ

Yalçın, futbol kariyerinde istikrarlı görüntüsü ile de dikkati çekiyor. Deneyimli oyuncunun, son 8 yılda her sezon ligde ve kupada toplam oynama sayısı 30 maçın altına düşmedi.

Bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maça çıkan Yalçın Ayhan, 3 karşılaşmada daha forma giymesi halinde bu serisini 9 yıla çıkarmış olacak.

A MİLLİ TAKIMA İLK KEZ SEÇİLDİ

Kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçiren deneyimli futbolcu, Kasım 2016'da ilk kez 34 yaşındayken A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye'nin, Kosova ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçının aday kadrosunda yer alan Yalçın, forma giyme şansı ise bulamadı.

YALÇIN AYHAN'IN OYNADIĞI MAÇLAR

Tecrübeli savunma oyuncusunun profesyonel kariyeri boyunca ligde ve kupada oynadığı maçlar şöyle:

Sezon Takım adı Ligde oynadığı maç Kupada oynadığı maç Toplam 2016-2017 Medipol Başakşehir 26 1 27 2015-2016 Medipol Başakşehir 34 3 37 2014-2015 Medipol Başakşehir 31 - 31 2013-2014 Kasımpaşa 33 1 34 2012-2013 Kasımpaşa 31 2 33 2011-2012 Orduspor 33 1 34 2010-2011 Gaziantepspor 27 7 34 2009-2010 Antalyaspor 29 7 36 2008-2009 Antalyaspor 28 7 35 2007-2008 Manisaspor (Süper Lig)-İstanbulspor (1. Lig) 4 (Süper Lig) + 1 (1. Lig) = 5 - 5 2006-2007 Kayseri Erciyesspor 7 2 9 2005-2006 Galatasaray 4 1 5 2004-2005 İstanbulspor 32 1 33 2003-2004 İstanbulspor 17 4 21 2002-2003 Dardanelspor (1. Lig) 16 - 16 2001-2002 İstanbulspor 8 1 9 TOPLAM 361 38 399