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Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 32. haftasında Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 13:55:00 Güncelleme: 13:56:52

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Bursaspor karşısında görev yapan oyuncuların, salonda yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi.

Diğer futbolcuların ise sahada takım halinde gerçekleştirdikleri istasyon koşularının ardından pas ve top kontrolü çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi. Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı vurgulandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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