Mario Gomez Wolfsburg ile masaya oturacak

Wolfsburg, Avrupa Kupaları yarışından kopalı çok oldu. Son haftaya 37 puanla 15'inci giriyor. Play-out anlamına gelen 16'nci basamaktaki Hamburg'un 35 puanı var. Son haftaki Hamburg-Wolfsburg maçında kaybeden play-out oynayacak; kazanan Bundesliga'da kalacak. Beraberlik Wolfsburg'a yarıyor.

Wolfsburg formasıyla ilk golünü Ekim'de atan Mario Gomez, görev aldığı 32 lig maçında 16 gole ulaştı. Wolfsburg Menajeri Olaf Rebbe'nin yaptığı açıklama Gomez'in hedeflerinin de değiştiğini gösteriyor: "Bundesliga'da kalırsak Mario Gomez'in ayrılacağını sanmıyorum. Mario ve menajeriyle görüştük. Lig bitince tekrar biraraya gelmeye karar verdik. Mario'dan aldığımız sinyaller olumlu. Kendini burada çok iyi hissettiğini de defalarca dile getirdi."

YILLIK ÜCRETİ 8 MİLYON EURO

Alman basını, Rebbe'nin bu sözleri sonrası Wolfsburg'un kümede kalması halinde Gomez'in ayrılmayacağı görüşünde birleşti. Yorumlarda 31 yaşındaki futbolcunun Wolfsburg ile 2019'a kadar sözleşmesi olduğu ve yıllık 8 milyon Euro olan ücretini Almanya'da Bayern Münih dışında hiçbir kulübün karşılayamayacağı belirtildi.