Gümüşhanespor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1 | MAÇ SONUCU

GÜMÜŞHANESPOR: 2 - KASTAMONUSPOR 1966: 1

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, İlker Takpak

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin, Salih Zafer, Ali Sakal (Cumhur dk. 82), Taşkın, Ali Özgün, Serhat, Zahit (Cem Sultan dk. 70), Taner (Mehmet Abdullah dk. 80), Mehmet Cansın, Mehmet Menderes, Rıdvan

KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan, Hasan, Oğuz, Kerem, İskender (Yaşar dk. 64), Batuhan, Faruk, Alaaddin (Muhammet dk. 84), Ensar, İsmail, Fatih (Ahmet dk. 76)

GOLLER: Taşkın (dk. 76), Ali Özgün (dk. 90+5) (Gümüşhanespor), Muhammet Haşim (dk. 90) (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Oğuz, Ensar (Kastamonuspor 1966), Serhat, Mehmet Abdullah, Ali Özgün (Gümüşhanespor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

24. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Taner'in uzun pasını Ali Özgün bekletmeden Zahid'e indirdi ancak Zahid'in vuruşu iyi olmayınca top farklı şekilde auta gitti.

54. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Zahit'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ali Özgün'ün vuruşunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topa Mehmet Menderes'in vuruşunda kaleci Oğuzhan yine iyi bir refleksle gole izin vermedi.

76. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Ali Özgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Menderes'in ceza sahası çizgisine çıkardığı topun gelişine harika bir vuruş yapan Taşkın topu ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Hasan'ın ortasını iyi takip eden Ahmet'in kafayla indirdiği topun gelişine iyi vuran Muhammet Haşim topu ağlara gönderdi. 1-1

90+5. dakikada Taşkın'ın kendi sahasından uzun pasına iyi hareketlenen Ali Özgün, rakibini ekarte ettiği anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topa çok sert ve düzgün vuran Ali Özgün topu ağlara gönderdi. 2-1