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UEFA'dan Fatih Terim'e ziyaretçi!

UEFA Elit Futbolcu Gelişim Direktörü Jean-François Domergue ile Futbol Gelişiminden Sorumlu UEFA Başkan Danışmanı Dejan Stankovic, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e ziyarette bulundu

16 Mayıs 2017 Salı, 21:06:01 Güncelleme: 21:13:19

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Levent'te bulunan Pembe Köşk'te gerçekleşen ziyarette, elit futbolcu gelişimi alanında TFF ile UEFA'nın yapacağı ortak çalışmalar ele alındı.

UEFA'nın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkede uygulamaya koyacağı Elit Futbolcu Gelişimi Projesi hakkında bilgi veren Domergue, projenin ilk etapta 4 yıllık bir süreyi kapsayacağını ve UEFA'nın maddi katkılarda bulunacağını aktararak, Fatih Terim'in elit futbolcu gelişimi konusundaki çalışmalarını da yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sırbistan Milli Takımı'nın eski yıldızlarından olan ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in danışmanlığını üstlenen Stankovic, Terim ile 15 yılı aşkın dostluklarının bulunduğunu aktarıp, "Bu nedenle görevli olarak ilk yurt dışı seyahatlerimden birini Türkiye'ye yapmayı özellikle istedim" ifadelerini kullandı.

TERİM, PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, misafirlerine, TFF'nin uzmanlık eğitimleri, elit futbolcu gelişimi için 6-14 yaş grubunu kapsayan çalışmaları ve Riva'da kurulan futbol lisesi ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Elit futbolcu gelişimine verdiği öneme dikkati çeken Terim, "Ülkemizde son 4-5 yıldır 10'u aşkın modern stat hayata geçti. Toplam sayı 30'a ulaşacak. Bu muazzam bir rakam. UEFA'nın, Avrupa'da ilk sırada olan bu modernleşme çabasını görmesi gerekir. Bu gelişim beni de memnun ediyor ancak her toplantımızda kulüp başkanlarına, altyapıya ve elit futbolcu gelişimine de yatırım yapmaları, kaynak ayırmaları gerektiğini anlatıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Türkiye Futbol Direktörlüğü'nde, UEFA Teknik Projelerden ve Elit Futbolcu Gelişiminden Sorumlu Cezmi Turhan da yer aldı.

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