Türkiye: 1 - İngiltere: 2 | MAÇ SONUCU

Hırvatistan'ın Zapresic kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmada Türkiye ile İngiltere, finale yükselebilmek için mücadele etti.

İngiltere'yi galibiyete ve finale taşıyan golleri 11. dakikada Hudson-Odoi ve 37. dakikada Sancho kaydetti. Ay-yıldızlıların tek golünü ise 40+13. dakikada Kerem Atakan Kesgin attı.

İngiltere, 19 Mayıs Cuma günü oynanacak final karşılaşmasında, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İNGİLİZ FUTBOLCU HASTANEYE KALIDIRILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan İngiliz futbolcu Oakley-Boothe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saha içinde bir süre tedavisi yapılan oyuncu, daha sonra sağlık görevlileri eşliğinde sedye ile ambulansa taşındı. Yaşanan bu duraklama nedeniyle maçın ilk yarısına 15 dakika süre ilave edildi.