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Manchester City - West Bromwich
FUTBOL

Manchester City: 3 - West Bromwich: 1 | MAÇ SONUCU

Premier League'in 37. haftasında Manchester City, evinde West Bromwich Albion'ı 3-1'lik skorla mağlup etti

16 Mayıs 2017 Salı, 23:59:18 Güncelleme: 17 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:02:28

Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Gabriel Jesus, 29'da De Bruyne ve 57. dakikada Yaya Toure kaydetti. WBA'nın tek golünü ise 87. dakikada Hal Robson-Kanu attı.

Bu galibiyetin ardından Manchester City Premier League'de puanını 75'e çıkarırken, WBA 45 puanda kaldı.

ARSENAL GALİP
Günün diğer maçında ise Arsenal evinde Sunderland'i 2-0 mağlup etti. Puanını 72 yapan Arsenal'ın gollerini 72 ve 81. dakikalarda Alexis Sanchez kaydetti.

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