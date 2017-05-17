Manchester City: 3 - West Bromwich: 1 | MAÇ SONUCU

Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Gabriel Jesus, 29'da De Bruyne ve 57. dakikada Yaya Toure kaydetti. WBA'nın tek golünü ise 87. dakikada Hal Robson-Kanu attı.

Bu galibiyetin ardından Manchester City Premier League'de puanını 75'e çıkarırken, WBA 45 puanda kaldı.

ARSENAL GALİP

Günün diğer maçında ise Arsenal evinde Sunderland'i 2-0 mağlup etti. Puanını 72 yapan Arsenal'ın gollerini 72 ve 81. dakikalarda Alexis Sanchez kaydetti.