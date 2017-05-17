Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç sonrasında yaşanan hain saldırı, uzun yıllardır araları açık olan Beşiktaş ve Bursaspor taraftarlarını da birbirlerine yaklaştırmış, herkes gelecek adına yeni bir sayfa açılacağını düşünmüştü. Ancak önceki gün Bursa’da oynanan maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında yaşananlar durumun hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. Gazete Habertürk'ün haberine göre başkan Fikret Orman, protokol tribününde de yaşanan küfürleşmelerden sonra ikinci yarıyı içeride televizyondan izlemeyi tercih etti.

Daha önce bir maç sonrası tansiyonu yükselen ve fenalaşan Orman’ın aynı şeyleri tekrar yaşamak istemediği için protokol tribününden ayrıldığı öğrenildi. Yaşananları ve galibiyeti yorumlayan Fikret Orman, “Maç öncesi Bursa yönetimi ile güzel görüntüler verdik ama saha içinde aşırı gerginlik vardı. Tribünler oyunu çok gerdi. Artık bunun son bulması gerekiyor” dedi.

"MAÇ MI, SAVAŞ MI!"

Karşılaşma öncesi Bursa Başkanı Ali Ay ile yemek yiyen Orman, artık husumetin son bulması görüşünde birleşti. Yoğun güvenlik önlemine atıfta bulunan Ay, “Maç mı, savaş mı, belli değil. 3-4 bin polis jandarma bekliyor. Bu nedir? Bu insanların asıl görevi bir maça gelecek taraftarı korumak mı? Onlara da Allah kolaylık versin. Neden arkadaşça maçı izlemiyoruz?” diyerek ortamı özetledi. Genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ise, “Bursaspor yönetimi sağ olsunlar bizi çok iyi ağırladılar. Arada maç içinde münferit olaylar oldu ama asıl olan dostluk kazandı. Artık bu olayların son bulması gerek” diye konuştu.