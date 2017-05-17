Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan uyarı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde adeta tek yumruk oldu... Bunun için de Sarı-Lacivertliler’in iki tecrübeli kaptanı kolları sıvadı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Volkan Demirel ve Mehmet Topal’ın isteğiyle tüm futbolcular dünkü son idman öncesinde erken saatlerde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya geldiler. Akşam saatlerinde yapılan son çalışmaya kadar da Volkan ve Topal arkadaşlarıyla gruplar halinde toplantılar yaptı. Takımın iki tecrübeli ismi bu görüşmelerde oynayacakları maçın önemini vurgularken ne olursa olsun finale çıkmak zorunda olduklarının altını net bir ifadeyle çizdiler.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Volkan Demirel ve Mehmet Topal yaptıkları konuşmalarda, “Bu turu geçmekten başka çaremiz yok. Elimizde kalan son kupa için tüm gücümüzle savaşmalıyız. Rakibimizin gücü belli. Bu sezon çok iyi bir çıkış yakaladılar. Onun için sahada yüzde iki yüzümüzle mücadele etmeliyiz. Camianın yüzünü ancak alacağımız kupayla güldürebiliriz. Bunun için herkes bu maçın öneminin bilincinde olsun” dediler. İyileşen Şener bugün sahada F.Bahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Şener Özbayraklı, M.Başakşehir maçıyla formasına kavuşacak. Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan tecrübeli sağ bekin yanı sıra, teknik direktör Advocaat’ın Robin van Persie ile Aatif’a da ilk 11’de görev vereceği öğrenildi.





KJAER TARAFTARA SESLENDİ

Kanarya'nın başarılı savunmacısı Simon Kjaer bugün Medipol Başakşehir ile oynanacak kupa maçı öncesi taraftarlara seslendi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarları stada çağıran Danimarkalı futbolcu, “Sevgili Fenerbahçe ailesi, desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte kazanalım. Haydi Fenerbahçe!” ifadelerini kullandı. Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarların bu sezon birçok maçta olduğu gibi bu mücadeleye de ilgisinin az olduğu ve Ülker Stadı’nda maksimum 15 bin kişinin olmasının beklendiği bildirildi.