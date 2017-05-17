ÖNE ÇIKANLAR
Volkan Diricanlı
FUTBOL

BJK TV kameramanına ceza!

Bursaspor-Beşiktaş maçının sonunda BJK TV kameramanı Volkan Diricanlı, Bursaspor'a küfürler ettiği gerekçesiyle 15 gün maçlara girememe cezası aldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:20:06 Güncelleme: 11:35:52

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada basın tribününde yer alan Beşiktaş TV kameramanı Volkan Diricanlı'nın siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golden sonra Bursaspor'a yönelik küfürler savurmasının ardından kısa süreli tartışma yaşanmıştı. Bursa Hakimiyet Gazetesi muhabiri Ozan Demir'in tepki gösterdiği Diricanlı, görevliler tarafından basın tribününden çıkarıldı. İHA'da yer alan habere göre maçın ardından durumun Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) bildirilmesi üzerine alınan kararla kameraman Volkan Diricanlı'nın 15 gün maçlara girmeme cezası aldığı öğrenildi.
TSYD Bursa Şube Başkanı İlhan Öztat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci kimliği taşıyan bir kişi, etik değerleri gözetmeksizin kabul edilemez bir davranışa imza atmıştır. Topluma örnek olması gereken gazetecinin, ağza alınmayacak sözler sarf edip tahrikkar bir tutum sergilemesinin bir mazereti ve açıklaması olamaz. Basın tribününde bu yakışıksız olay karşısında her şeye rağmen sağduyulu davranan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
Fatih Altaylı: Zirveyi TFF ve hakemler belirledi
FUTBOL

"Zirveyi TFF ve hakemler belirledi!"
Günün transfer haberleri (17.05.2017)
FUTBOL

Fenerbahçelileri şoke edecek karar