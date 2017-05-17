BJK TV kameramanına ceza!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada basın tribününde yer alan Beşiktaş TV kameramanı Volkan Diricanlı'nın siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golden sonra Bursaspor'a yönelik küfürler savurmasının ardından kısa süreli tartışma yaşanmıştı. Bursa Hakimiyet Gazetesi muhabiri Ozan Demir'in tepki gösterdiği Diricanlı, görevliler tarafından basın tribününden çıkarıldı. İHA'da yer alan habere göre maçın ardından durumun Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) bildirilmesi üzerine alınan kararla kameraman Volkan Diricanlı'nın 15 gün maçlara girmeme cezası aldığı öğrenildi.

TSYD Bursa Şube Başkanı İlhan Öztat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci kimliği taşıyan bir kişi, etik değerleri gözetmeksizin kabul edilemez bir davranışa imza atmıştır. Topluma örnek olması gereken gazetecinin, ağza alınmayacak sözler sarf edip tahrikkar bir tutum sergilemesinin bir mazereti ve açıklaması olamaz. Basın tribününde bu yakışıksız olay karşısında her şeye rağmen sağduyulu davranan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."