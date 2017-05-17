Ricardo Quaresma'nın ligin en çok kart görenlerinden biri!

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Bursaspor ile yaptığı maçta sarı kart gören ve bu sezon 10. kez bu durumla karşılaşan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı ekipteki savunma oyuncularını bu alanda geride bıraktı. Beşiktaş'ta çoğunlukla stoperde görev yapan ve zaman zaman sol beke geçen Dusko Tosic, 8 kez sarı kart görürken, diğer savunma oyuncuları Marcelo Guedes ile Adriano altışar kez aynı durumla karşılaştı.

Siyah-beyazlılarda bu sezonki lig maçlarında birer kez kırmızı kart gören Necip Uysal, 2 sarı kartta kalırken, Vincent Aboubakar ise şu ana dek görev aldığı maçları sarı kart görmeden tamamladı.

100 MAÇ 41 KART

Beşiktaş'ta 4. sezonunu tamamlamak üzere olan ve Bursaspor karşısında siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıkan Quaresma, gördüğü kartlarla da adından söz ettirdi.

Ricardo Quaresma, 100 Süper Lig mücadelesinde toplam 37 sarı kart görürken, 4 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'taki 4 sezonunda toplam 41 kart gören Portekizli oyuncu, neredeyse iki maçta bir hakemler tarafından cezalandırıldı.

İKİNCİ DÖNEMİNDE KART SAYISI ARTTI

Beşiktaş'a 2010-2011'de transfer olan ve takımdaki ilk dönemini 2011-2012'de tamamlayan Quaresma, 2015-2016'da başlayan ikinci Türkiye kariyerinde gördüğü kart sayısını artırdı.

Siyah-beyazlı formayla ilk iki sezonunda 18 sarı, 2 kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, sonraki döneminde ise şimdiden hakemler tarafından 19 sarı, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

EN ÇOK KART FENERBAHÇE MAÇLARINDA

Quaresma, 4 yıllık Türkiye kariyerinde en çok sarı kartı Fenerbahçe karşılaşmalarında gördü.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde 6 kez bu durumla karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu, Galatasaray müsabakalarında ise 4 kez sarı kartla soyunma odasına gitti.

KIRMIZI KARTLARIN İKİSİ BURSASPOR'A KARŞI

Zaman zaman hakemlere yaptığı itirazlar ve rakip oyunculara yönelik hareketleriyle gündeme gelen Quaresma, 4 kez kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Bursaspor maçlarında iki kez kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise birer kez Beşiktaş'a aynı sıkıntıyı yaşattı.