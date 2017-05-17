Fatih Terim: 17 Mayıs 2000'i unutmak mümkün değil

Bu şölende olmak istediğini söyleyen Terim, "Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. 17 Mayıs, 17. sene, 2017. Bütün 17'ler denk düşmüş. Bütün emeği geçenler demesem de büyük bir bölümü burada. Oyuncularımız maç oynuyorlar. Başkanımız, yöneticiler, divan ve o günü yaşayan arkadaşlarımız var. Hep beraber kutluyoruz. 17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu için, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil. Kendisini tanımadığımız insanlarla orada aynı duyguları yaşadığımız için unutmamız mümkün değil. 17 Mayıs bizim için çok şeyi ifade eden bir gün. O gün Galatasaraylı olmayıp da bizi destekleyen Türk insanına sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"SENE-İ DEVRİYELER ÖNEMLİDİR"

Yapılan organizasyonun mütevazı şekilde olmasının doğru olduğunu ifaden eden Terim, "Sene-i devriyeler ve hatırlanmak çok önemlidir. Ama bunları fazlalaştırıp, günleri fazlalaştırırsanız, çok daha iyi olur. Galatasaray gibi büyük bir kulübün hedefinin UEFA Kupaları, Şampiyonlar Ligi kupaları olmalıdır. Her büyük kulübün düşüncesi budur. Yeni hedeflere de açıklamalı" diye konuştu.

"EN BEĞENİLENLER U17 MİLLİ TAKIMIYDI"

U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 17 yaş altı Milli Takımı hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "U17 Takımı'na destek olmak için gittim, ben de seyrettim. En çok beğenilen takım olduk. Başta Mehmet Hacıoğlu olmak üzere emeği geçen herkesi ve oyuncuları kutluyorum. Büyük başarıdır. Şimdi den Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandılar. Oyuncu veren kulüplere teşekkür ediyorum. Mesele oyuncu vermek artı o oyuncuları da yukarı taşımak, aynı zamanda kaybolmamasını sağlamak. Biz son gelişimizde scout ekibimiz ve altyapının tespitleriyle almıştık. Ben bazen gizli gizli gidip seyrederdim. Çok solak vardı. O gruptan yurt dışında top oynayan oyuncularımız artı ülkemizde diğer kulüplerimizde de var. Çok güzel iş yaptılar. Bütün takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.