Fenerbahçe - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı konuyor. 2-2 biten ilk maçta deplasmandan avantajlı dönen Fenerbahçe, kötü geçen sezonu mutlak kupayla taçlandırmak ve taraftarını bir nebze olsun teselli etmek istiyor.

Oynadığı futbol ve aldığı puanlarla bu yıl en başarılı sezonunu geçiren Başakşehir ise hem ligi hem de kupayı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmak amacında...



FENERBAHÇE - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker

SAAT: 20.45

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie

YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Neustadter, Salih, Ozan, Volkan Şen, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

YEDEKLER: Ufuk, Ferhat, Yalçın, Mahmut, Holmen, Napoleoni, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



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FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda 2-2'lik skorla rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.



Fenerbahçe 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde tur atlayan taraf olacak. Maç 2-2 biterse, uzatmalar oynanacak. Sonuç orada da değişmezse finale yükselen takım penaltı atışları ile belli olacak. Bunun dışındaki her türlü beraberlik durumunda Başakşehir, finale adını yazdıracak. 2 takım arasındaki maçta herhangi biri maçı kazanırsa turu atlayan taraf olacak.