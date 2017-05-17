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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibi belli oluyor. Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Maçın dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:16:21 Güncelleme: 19:54:10

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı konuyor. 2-2 biten ilk maçta deplasmandan avantajlı dönen Fenerbahçe, kötü geçen sezonu mutlak kupayla taçlandırmak ve taraftarını bir nebze olsun teselli etmek istiyor.

Oynadığı futbol ve aldığı puanlarla bu yıl en başarılı sezonunu geçiren Başakşehir ise hem ligi hem de kupayı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmak amacında...

FENERBAHÇE - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker
SAAT: 20.45
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie
YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Neustadter, Salih, Ozan, Volkan Şen, Aatif
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
YEDEKLER: Ufuk, Ferhat, Yalçın, Mahmut, Holmen, Napoleoni, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda 2-2'lik skorla rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.

Fenerbahçe 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde tur atlayan taraf olacak. Maç 2-2 biterse, uzatmalar oynanacak. Sonuç orada da değişmezse finale yükselen takım penaltı atışları ile belli olacak. Bunun dışındaki her türlü beraberlik durumunda Başakşehir, finale adını yazdıracak. 2 takım arasındaki maçta herhangi biri maçı kazanırsa turu atlayan taraf olacak.

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