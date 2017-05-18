Menajer Ümit Akbulut serbest bırakıldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van Der Weil'i dolandırdığı iddiasını yalanlayan menajer Ümit Abulut ve Sinan Siner, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki menajer hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa ile Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Fenerbahçeli Gregory Van Der Weil'ı 16 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut ve arkadaşı Sinan Siner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Weil'in şikayeti üzerine ifade veren Ümit Akbulut hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Akbulut, "7 yıl önce Fenerbahçeli eski futbolcu Colin Kazım ile bir organizasyon şirketi kurmuştuk ve bu zamana kadar dünyaca ünlü sanatçılar olan 50 Cent, Akon, Neyo, Tayga, Hızlı ve Öfkeli filminde oynayan Rita Ora ile futbolcular Karim Benzema, Ronaldinho ve Neymar'ı Türkiye'ye getirip reklam organizasyonlarında para kazandım, hem de Türkiye'yi tanıttım. Ayrıca Türkiye'de Ece Erken ve Nur Yerlitaş'ın halen menejerliğini yapmaktayım.



Ayrıca Felipe Melo, Lucas Podalski ve Drob ile de ortak reklam işi, okul ziyeretleri organizasyonlarını da sağladım. Ben geçen yıl Podolski'nin bir markası için, boksör Floyd Mayweaher'i Türkiye'ye getirdim ve reklam filminde oynattım" dedi.



İMAJ KONTRATI İMZALADI

Van Der Weil arkadaşı Joshua aracılığıyla İnstagram'daki sayfasında kendisine ulaştıklarını söyleyen Akbulut, Kasım 2016'da Tarabya Otel'inde buluştuklarını söyledi.



Akbulut, "Buluşmaya yanımda arkadaşım olan Sinan Siner ile gittim. Van Der Weıl yanında kız arkadaşıyla geldi. Bana yaptığınız işi takdir ediyorum dedi.



Boksör Floyd'u Hollanda Almanya ve Türkiye'ye getir dediler. Daha sonra Floyd'un menajeri ben ve Weil, Baltalimanı'ında bir kafede görüştük. Sonra Weil benimle imaj kontratı imzaladı. Ben de onu çeşitli gezilere basın açıklamalarına çıkararak Türkiye'de imaj yapmasını sağladım. Bununla ilgili her türlü belgelerim mevcuttur. Burada reklam anlaşması için Floyd için Weil'in ödeyeceği rakamlar ve tarihler yazmakta tarihlerin değişmesi durumunda ise Weil'ın kabul edeceği yazıyor" diye ifade verdi.



"2 AY SONRA YAPACAĞIM"

İki sayfalık ifadesinde Akbulut, boksör Floyd'un Hollanda, Almanya ve Türkiye'ye getirilmesi işinin yaşanan siyası gerilim üzerine aksadığını belirtti. Erteleme konusunda futbolcuya bilgi verdiğini belirten Akbulut, "Bana 'Bu beni ilgilendirmez paramı ver' dedi. Ben de 'İş için boksöre para gönderdim, alabilmem mümkün değil' dedim. Çünkü işin gereği olarak boksör Weil'a özel video çekilerek ailemize hoş geldin dediği mesajını sosyal medya hesabından yayınladı" dedi.



"TEHDİT ETMEDİM"

Weil'i tehdit etmediğini ileri süren Akbulut, "Weil'ın bahsettiği 'Bana 600 bin dolar vermek zorundasın, yoksa bütün paran yanar. Bana hiçbir şey yapamazsın. Biriyle konuşursan seni 10 dakika yaşatmam. Bu sokaklarda benim sözüm geçer, bir sürü adamım var" dediğim tamamen asılsızdır" diye konuştu.



"3 KEZ GETİRDİM YİNE GETİRİRİM"

Soruşturmanın ardından Akbulut ve ortağı Siner Çağlayan Adliyesi'ne gönderildi. Akbulut emniyet çıkışında basın mensuplarına " Bahsi geçen boksör Floyd 3 kez getirdim buraya yine getirecektim sadece ertelendi. Kimseyi dolandırmadım" dedi.



COLİN KAZIM'DAN DESTEK

Ümit Akbulut'a sosyal medyadan Brezilya'da top koşturan futbolcu Colin Kazım Richards'tan destek geldi. Colin Kazım, takipcileriyle paylaştığı mesajında, "Her zaman herkes gerçekleri değil de medyayı dinliyor. Ümit'i tanıdığımdan bu yana insanlara yardım ediyor. Zaman zaman bazı futbolcular takımlarından ödeme alamadıklarında onlara dahi maddi destek sağlıyor. Şimdi hiç kimse gerçekleri bilmeden, fikir sahibi olmadıkları konular hakkında yorum yapıp, Ümit hakkında karalama kampanyası yapmaya çalışıyor" dedi.



ANNESİ KONUŞTU

Emniyette gelen menajer Ümit Akbulut'un annesi İkbal Güngör'da bir açıklama yaptı. Anne Güngör yaptığı açıklamada, "Benim oğlum terörün patlak verdiği bir anda dünyaca ünlü sanatçıları Türkiye'ye getirmiş, Türk bayrağını havalimanında öptürmüş bir çocuktur. Bu ülkeye katkıda bulunmak için yapmıştır. Yapılan iddiaların hepsi yalan ve karalama kampanyasıdır. Bizim elimizde masum olduğumuza dair raporlarımız var. Oğlum çok mağdur edildi, ben evladımla gurur duyuyorum yanlış bir şey yapmadı." dedi.



SERBEST BIKRAKILDI

'Dolandırıcılık ve yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Akbulut ve Siner hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

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