Southampton: 0 - Manchester United: 0

Premier Lig'in 37. hafta maçında Manchester United, Southampton'a konuk oldu.

Mücadelenin 6. dakikasında, Bailly'nin topu eliyle oynadığı gerekçesiyle Southampton penaltı kazandı. Gabbiadini'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Romero gole izin vermedi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Southampton etkili oyununu sürdürse de girdiği fırsatları bir türlü gole çeviremedi ve maç başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla 6. sıradaki Manchester United 66 puana sahip olurken, 46 puanlı Southampton ise 8. sırada yer aldı.