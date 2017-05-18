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Celta Vigo - Real Madrid
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Celta Vigo: 1 - Real Madrid: 4 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 yendi. Los Galacticos son maçta deplasmanda Malaga'yı yenmesi durumunda şampiyon olacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:21:46 Güncelleme: 00:23:26

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Madrid ekibi, 10. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

48'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, skoru 2-0'a taşıdı. 62. dakikada Iago Aspas kırmızı kart görerek Celta Vigo'yu 10 kişi bıraktı. 7 dakika sonra ise Guidetti bir kişi eksik oynayan takımını umutlandıran golü kaydetti.

Ancak maça ağırlığını koyan Real, 70'te Benzema ve 88'de Kroos'un golleriyle mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 90 yaparak, 87 puanlı Barcelona'nın önünde liderliğini sürdürdü.

Son haftada Real Madrid deplasmanda Malaga ile Barcelona ise evinde Eibar ile karşılaşacak. Real Madrid, Malaga'ya kaybeder, Barcelona ise Eibar'ı yenerse ikili averajda Katalan ekibi üstün olduğu için şampiyonluğunu ilan edecek.

 

 

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