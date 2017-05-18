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FUTBOL

"Volkan Demirel gözlerim kanadı"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:44:37

  • 1 "Volkan Demirel gözlerim kanadı"
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    Fenerbahçe-Başakşehir maçında seri penaltı atışlarında kaleci Volkan Demirel'in kaçırdığı penaltı, sosyal medyada gündem oldu.

    İşte o yorumlardan bazıları:

  • 2 "Volkan Demirel gözlerim kanadı"
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    "Volkan Demirel'in penaltısı Hababam Sınıfı filminde Kemal Sunal'ın attığı penaltıyı anımsatmıştır"

  • 3 "Volkan Demirel gözlerim kanadı"
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    "Volkan Demirel'in içtiği sular İzmir'in su ihtiyacını rahat karşılardı"

  • 4 "Volkan Demirel gözlerim kanadı"
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    "Volkan Demirel penaltısı > Panenka penaltısı"

  • 5 "Volkan Demirel gözlerim kanadı"
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    "Volkan Demirel'in penaltısını nasıl unutabilirim"

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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