Fenerbahçe-Başakşehir maçında seri penaltı atışlarında kaleci Volkan Demirel'in kaçırdığı penaltı, sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları:
"Volkan Demirel'in penaltısı Hababam Sınıfı filminde Kemal Sunal'ın attığı penaltıyı anımsatmıştır"
"Volkan Demirel'in içtiği sular İzmir'in su ihtiyacını rahat karşılardı"
"Volkan Demirel penaltısı > Panenka penaltısı"
"Volkan Demirel'in penaltısını nasıl unutabilirim"
"Volkan Demirel bey napıyorsunuz? Kazma mısınız?"
"Hayat bazen Volkan Demirel'in penaltı atışı kadar saçma."
"Volkan Demirel'i içtiği sular da kurtarmadı"
"O penaltı neydi öyle ya, tam bir fiyaskosun Volkan"
"Volkan Demirel okunmuş su diye içti ama su musluk suyu çıktı"
"Volkan Demirel'in su totemini örnek alın bence. 9 gol kolay yenen bir şey değil"
"Volkan Demirel gözlerim kanadı."
"17 Mayıs deyince aklıma Popescu penaltısı gelirdi artık Volkan Demirel penaltısı da eklendi. Hala gülüyorum"
"Her su içtiğimde Volkan Demirel aklıma geliyor"
"Volkan Demirel in kullandığı penaltının izahı yok, arkadaş bilmiyorsun bari kaç tane attılar sana, onlara bakıp öğrenseydin ya"
"Volkan Demirel'e bir su firması reklam filmi teklifi yapmalı..."
"Belki şuralarda bir yerlerde su içen bir volkan demirel vardır"
"Volkan Demirel'in suyu sevdiği kadar sevsen yeter"