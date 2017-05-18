Emre Belözoğlu: Gönlümdeki takım Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi penaltı atışlarında eleyen Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İki takımı da tebrik etmek lazım. Penaltılara kadar gitti. Bu sene bizim adımıza mükemmel bir sezon oluyor. Oyunun hakkı da bizimdi. Daha çok pozisyon bulan taraf bizdik. Fenerbahçe büyük bir takım. Onlara iyi çalıştık. Tarihimizde ilk defa Fenerbahçe'yi burada yendik. Benim adıma da kolay değil. Mutluyuz. Bu sezon çok güzel şeyleri hak eden bir camiayız. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."



"GÖNLÜMDEKİ TAKIM FENERBAHÇE'DİR"

"Ben hayatım boyunca, dışarıda insanlar ne düşünür diye bir şey yapmadım. Ben kimseye iyi görünmek için çabalamadım. Benim gönlümdeki kulüp Fenerbahçe'dir. Ben Fenerbahçe formasıyla sokaklarda top oynadım. Galatasaray'da güzel günlerim geçti ama çocukluğumdaki takım Fenerbahçe'dir. Başakşehir de sağolsun, bana sahip çıktılar. Ben içimden geldiği gibi davrandım, işimi de doğru yaptım."



VOLKAN BABACAN: KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK

"Bu kulvarda buraya kadar gelmek çok önemli. Kazanmak için geldik. Kazanacağımızı biliyorduk. Rakibimizden daha çok pozisyona girdik, daha iyi oynadık. Sonunda penaltılara kaldık. Futbolun güzelliği burada, biz attık, biz atamadık, onlar atamadı. İzleyenlerin çok keyif aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Final oynayacağımız için buradan keyifli ayrılacağız."



"Futbolda geri dönüp bakamıyorsunuz. Kaybedebilirdik bugün, biz yine başarılı olacaktık. Ben kaçırdım, Volkan ağabey de kaçırdı. Sonrasında gülen tarafın biz olması sevindirici."



VOLKAN DEMİREL İLE PENALTI DİYALOĞLU

"Ben Fenerbahçe altyapısından yetiştim. Volkan ağabey'in bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, "Ben de içeceğim" dedim. "İstiyorsan iç" dedi."



EMMANUEL ADEBAYOR: İKİ MAÇTA DA HAK EDEN TARAF BİZDİK

Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Bu maçın zor olacağını biliyorduk ama evimizde oynadığımız ilk maçta ve ikinci maçta hak eden taraf bizdik. Fenerbahçe de elinden gelen her şeyi yaptı biz de aynı şekilde mücadele ettik ve sonunda biz kazandık.



"BAŞAKŞEHİR'İN VARLIĞINDAN HABERİM YOKTU"

Dürüst olmakta fayda var, daha birkaç ay öncesine kadar ben bu kulübün varlığını bile bilmiyordum. Ben Afrika Kupası'ndayken bana teklif ettiler ve Türkiye'ye giderek yeniden Avrupa'da oynayabileceğimi düşündüm. Bana güzel bir planla geldiler ve ben de kabul ettim. Ligde üst sıradayız ve hala iki kulvarda devam ediyoruz. Tabi ki takımımızın taktiğinin benim başarılı olmamda faydası var. Gol atıyorum, asistler yapıyorum ve başarıya katkı sağlıyorum.