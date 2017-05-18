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Roman Neustadter
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Neustadter: "Konuşacak kelime bulamıyorum"

Fenerbahçeli Rus futbolcu Roman Neustadter, Başakşehir maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:04:16 Güncelleme: 10:09:37

Roman Neustadter maç sonunda büyük üzüntü yaşadı... Rus yıldız, “Aslında böyle bir maçın sonunda konuşmak zor. Kelimeleri bulamıyorum. Penaltılarda şans yarı yarıyadır. Bize maçı getirecek şanslar geldi ama değerlendiremedik. Düşüncelerimi doğru bir şekilde anlatamıyorum. Tüm takım hep birlikte kaybettik” ifadelerini kullandı.

EMENİKE KADROYA GİREMEDİ

Emenike bir var, bir yok. Son zamanlarda performansını düzelten Nijeryalı yıldız bunun karşılığı olarak Antalyaspor maçında ilk 11’de yer almıştı. Ancak beklentilerin çok altında kalan taraftarların ıslıkladığı Emenike bu hayal kırıklığının ardından dün akşamki Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

SOW'DAN 15. GOL

Sow, bu sezonki gol sayısını 15’e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile oynanan maçta Senegalli yıldız Fenerbahçe’nin gol silahı olarak sahada yer aldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında takımına beraberliği getiren sayıyı kaydeden Sow, Sarı-Lacivertli ekibin 15 golle en skorer ismi olmayı sürdürdü. Emenike kadroya giremedi!

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