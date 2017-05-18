ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş'ta yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:55:53 Güncelleme: 13:03:17

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena kombine satış ofisi ve Passolig internet sitesinden satışına devam edilen kombinelere siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bildirildi. Taraftarların sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Arena'da uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.

Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 250 lira ile 4 bin 750 lira arasında değişiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..
FUTBOL

Yenge çıldırttı! Volkan penaltıyı kaçırınca...
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
4 Büyükler'in yeni sezondaki kadroları
FUTBOL

İşte 2018 model Galatasaray