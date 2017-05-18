Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda takımı çalıştıran Todor Veselinoviç, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın, 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğumuzun mimarlarından olan 86 yaşındaki eski teknik direktörümüz Todor Veselinovic´in, Atina'daki özel bir hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic´in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic´in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

TODOR VESELİNOVİÇ KİMDİR?

Todor "Toza" Veselinović, 22 Ekim 1930 tarihinde Yugoslavya'nın Novi Sad kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde birçok takımda forma giyen Todor Veselinoviç, ülkesinde Vojvodina formasıyla 1956, 1957, 1958 ve 1961 yıllarında gol kralı oldu.

Futbolu bırakmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerine Avustralya'nın Klagenfurt takımında başladı ve ardından Brezilya'da Santa Fe, Kolombiya Milli Takımı, Kızılyıldız ve Olympiakos takımlarını çalıştı. 1982-1984 yılları arasında Yugoslavya Milli Takımı'nı çalıştıran Todor Veselinoviç, ardından Fenerbahçe'nin başına geçti.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa da kulüpten ayrıldı ve Yunanistan'ın AEK takımını çalıştırmaya başladı. 1988-1989 sezonunda yeniden Fenerbahçe'ye dönen Todor Veselinoviç, takımdaki tek yabancı futbolcu olan Toni Schumacher ile Fenerbahçe'yi 103 golle şampiyon yaptı.

1997 yılında Lazaroni'nin yerine Rıdvan Dilmen ile birlikte Fenerbahçe'nin başına yeniden yarım sezonluk göreve getirilen Veselinoviç, bir dönem Bakırköyspor, Karşıyaka ve Gaziantepspor'u da çalıştırmıştı.

18 Mayıs 2017 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.