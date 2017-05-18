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İngiltere Futbol Federasyonu
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Hakemi aldatan iki maça kadar ceza alacak

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan futbolculara gelecek sezondan itibaren iki maç ceza verilebileceğini açıkladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:13:38 Güncelleme: 18:15:53

Federasyondan yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde eski hakem, futbolcu ve teknik direktörden oluşan kurulun tartışmalı pozisyona ait tüm görüntüleri inceleyeceğini ve aldatmaya yönelik hareket yapan futbolcunun geriye dönük ceza alabileceğini duyurdu.

Kendini yere atan ya da sakatlanma numarası yapan futbolcunun iki maça kadar men cezasına çarptırılabileceği vurgulanan açıklamada, karşılaşmayı yöneten hakemin gözünden kaçan ancak kırmızı kart gerektiren pozisyonların da üç eski hakem tarafından görüntüler üzerinden yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

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