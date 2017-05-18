İsveç Futbol Federasyonu şike iddiasını doğruladı

İsveç 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında oynanacak olan Göteborg-AIK maçı, şike iddiaları nedeniyle ertelendi.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada AIK'li bir futbolcunun kendilerine şike teklifiyle ilgili bilgi ulaştırdığı bildirildi. Söz konusu bilgide Göteborg maçını kaybetmeleri halinde yüklü para ödenmesi teklif edildiği ve teklifi yapanların tehdit söyleminde bulunduğu ifadelerine yer verildi.

İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjöstrand, "Bu İsveç futboluna yönelik ciddi bir saldırı, bunu kabul edemeyiz. Elimize geçen bilgilere göre Göteborg ile AIK arasındaki maçın temiz geçeceğinin garantisini veremediğimiz için maçı erteledik." sözleriyle şike iddialarına sert tepki gösterdi.