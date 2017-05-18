Bayern Münih Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Almanya devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekora imza attı. Bavyera temsilcisi, Kupa 1'de iç sahada 16 maçlık galibiyet serisi yakalayınca Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

17 Eylül 2014'teki Manchester City maçını 1-0 kazanan Bayern Münih, sonrasında oynadığı Roma, CSKA Moskova, Shakhtar Donetsk, Barcelona, Dinamo Zagreb, Arsenal, Olympiakos, Juventus, Benfica, Atletico Madrid, Rostov, PSV, Atletico Madrid, Arsenal maçlarını kazanmayı başarmıştı. Bavyera temsilcisinin serisini bu sezon çeyrek finalde 2-1'lik galibiyetle Real Madrid sonlandırdı.

Sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalandıracak olan Philipp Lahm ve Thomas Müller, Bayern Münih'in Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmesiyle ilgili sertifikayı aldı. Kaptanlardan Lahm rekorla ilgili olarak "Böyle rekorları sık kırmıyorsunuz. Kariyerimdeki ilk rekor bu. Rekorlardan ziyade şampiyonluklarım var." dedi.

Bayern Münih'li futbolcular Robert Lewandowski ve Jerome Boateng de bu yıl Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı. Polonyalı golcü, Wolfsburg'a karşı oynadığı maçta 9 dakikada 5 gol atınca Guinness Rekorlar Kitabı'nda yeri almıştı. Polonyalı golcüye "en hızlı hat-trick", "en hızlı 4 gol" ve "en hızlı 5 gol" ve "oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncu" rekorları için sertifikalar verilmişti. Boateng ise üst üste forma giydiği 56 maçta yenilgi yaşamadığı için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.