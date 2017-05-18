Fenerbahçe Harun Tekin'i alıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un kalesini koruyan milli futbolcu Harun Tekni'i kadrosuna katıyor.
Goal'de yer alan habere göre Harun Tekin'le de anlaşan sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bursaspor, milli futbolcunun 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini geçtiğimiz kasım ayında 2020 yılına kadar uzatmıştı.
Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Harun'u Bursaspor 2010 yılında Güngören Belediyespor'dan transfer etmişti.
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