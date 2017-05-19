Olympiakos Nottingham Forest'ı satın aldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, hisselerin tamamının Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos'un sahibi ve başkanı konumundaki Marinakis tarafından satın alındığı ve İngiltere Futbol Ligi'nin satış işlemlerini onayladığı belirtildi.

İngiliz basınına konuşan Evangelos Marinakis, Nottingham Forest'ı yeniden eski günlerine döndürmek istediğini belirterek, "1979 ve 1980'de üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan Nottingham Forest, desteğimizle görkemli başarılarına yeniden imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Son 7 yıldır üst üste şampiyon olan Olympiakos'un maçlarında şike yapıldığı yönününde iddialara da cevap veren 49 yaşındaki Marinakis, "Bu iddialar, üst üste yaşadığımız şampiyonlukların ardından bizi kıskanan rakiplerimiz tarafından ortaya atılıyor. Hata yapmadığım için korkacak bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.