Tottenham, Leicester City'i 6-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham, geçen sezonun şampiyonu Leicester City'e konuk oldu. Tottenham, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri Harry Kane ve Heung Min Son kaydetti. 4 gol atan Harry Kane, 1968-69'da aynı sezonda 4 hat-trick yapan Jimmy Greaves'ten bu yana bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Tottenham, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılmayı garantiledi. Sezon devam ederken Claudio Ranieri'yi kovan Leicester City'nin 43 puanı bulunuyor.