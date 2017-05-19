Tudor'dan oyuncularına: "Siz kazanın, Fener takılır!"

Türk Telekom Arena’da bugün Osmanlı’yı ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılı takımda hedef; kazanıp maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yükselerek F.Bahçe’yle girişilen yarışta psikolojik üstünlüğü ele geçirmek...



Gazete Habertürk'ün haberine göre; Teknik direktör İgor Tudor, Florya’da yapılan son toplantıda F.Bahçe’nin kalan 3 maçta mutlaka kayıplar yaşayacağını belirtip, “Eğer biz fire vermezsek hedefe ulaşırız” telkininde bulundu.

2 puan önlerinde yer alan F.Bahçe’nin, Türkiye Kupası’nda elendiği Başakşehir’e karşı 120 dakika mücadele ettiği için hem yorgun hem de moralsiz şekilde G.Birliği deplasmanına gideceğini hatırlatan Hırvat hoca, “Bu tür kırılma anlarından sonra oyuncuları tekrar motive etmek oldukça zordur. Bunu değerlendirmeliyiz. Ben F.Bahçe’nin, kalan 3 maçta en az bir yenilgi alacağını düşünüyorum. Sizden bu fırsatı değerlendirmenizi istiyorum” dedi.

‘BAŞLARINDA G.SARAY’I TANIYAN BİR HOCA VAR’

İddiası bulunmamasına rağmen Osmanlı’nın çok tehlikeli bir rakip olduğunu da vurgulayan Tudor, şöyle devam etti:

“Osmanlı son maçlarda istediği sonuçları almıyor olabilir. Ancak büyük takımlarla oynanan bu tür maçlar vitrin müsabakalarıdır. Çok dikkatli olmalıyız. Üstelik Osmanlı’nın başında G.Saray’ı yakından tanıyan bir hoca var. Sahada yardımlaşmalı, hücumda da yakaladığımız fırsatları boşa harcamamalıyız.”