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Ed Graper, Altınordu'da!..

Altınordu, Hollandalı teknik adam Ed Graper'i Elit Performans Direktörü olarak 6-19 yaş takımlarının sorumluluğuna getirdi

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:25:01 Güncelleme: 12:31:12

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Graper ile uzun süredir temas halinde bulunduklarını, Hollandalı teknik adamın işbaşına gelmesiyle Altınordu'da "beyin merkezli eğitim"in başlayacağını belirtti.

Altınordu'da donanım sürecinin geride bıraktıklarını ve sıranın yazılıma geldiğini kaydeden Özkan, "Antrenör eğitimi de bunun önemli bir parçasını oluşturacak. Alanında uzman olan Graper ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'de ne yazık ki profesyonel takım ve altyapı antrenörlüğü henüz tam anlamıyla ayrılmadı. Altyapı antrenörlüğü farklı bir uzmanlık gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Altınordu Elit Performans Direktörü Graper ise Türkiye'de yüksek bir oyuncu potansiyelinin bulunduğunu, bunu ortaya çıkarmanın temel görevi olduğunu belirtti.

Rol model oyuncular yetiştirmenin yanı sıra, A takımın Süper Lig'e yükselme sürecine katkıda bulunmanın ve daha fazla yetenekli futbolcu keşfetmenin bu görevin ana parçaları olacağını bildiren Graper, şunları kaydetti:

"Altınordu'yu uzun zamandır dikkatle takip ediyorum. Bunu sadece ben değil, tüm Avrupa kulüpleri yapıyor. Bu açıdan 5 yıllık süreçte yapılanlar büyük değer taşıyor. Başarı, küçük yaş takımlardan başlayıp, A takıma kadar devam eden bir zincirdir. Türk futbolunda sorun olduğu fikrine katılmıyorum. Çünkü ben çözüm odaklıyım. Her ülkenin kendine özgü sorunları var. Önemli olan kalıcı çözüm yolları üretebilmek ve gelecek planlamasını yapabilmek."

Daha önce Ajax’ta da görev yapan Graper’in son olarak Katar'daki "Aspire Academy"nin başında bulunduğu belirtildi.

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