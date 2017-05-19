Gençlerbirliği'nden Özersin için son görev

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Murat Cavcav, eski başkanlardan Hasan Şengel, taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Şükrü Kaya ile İsmail Özersin'in gelini Belgin Özersin katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Cavcav, 2017'nin Gençlerbirliği için bir kayıp yılı olduğunu hatırlatarak, "Senenin ilk ayı biterken onursal başkanımız, babam İlhan Cavcav'ı kaybettik. Bugün ise, ne yazık ki çok değil beş ay sonra bu tesislerde İsmail Özersin'e veda etmek için bir araya geldik." dedi.

İsmail Özersin'in, İlhan Cavcav'ın en sevdiği insanlardan biri olduğunu dile getiren Cavcav, "Başkanımızla, babamla çok yakın çalışma arkadaşlarıydı. Gençlerbirliği'nin çok değerli üyelerinden biriydi. Yönetim kurulunda görev alsın almasın o her zaman bu camianın saygın isimlerinden biri oldu. Gençlerbirliği için çalıştı. Kendisine, Gençlerbirliği'ne sağladığı katkılar için ne kadar teşekkür etsek az." ifadelerini kullandı.

Eski başkanlardan Hasan Şengel de İsmail Özersin'in Gençlerbirliği camiasına katkılarının unutulmayacağını belirterek, kaybının çok üzücü olduğunu belirtti.

İsmail Özersin'in naaşı, Kocatepe Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.