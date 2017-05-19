Sampaoli'den Arjantin Milli Takımı itirafı

La Liga ekibi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmesi için teklif aldığını söyledi.

Arjantinli teknik adam Sampaoli, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Arjantin Futbol Federasyonunun milli takımın başına geçmesi için kulübü Sevilla ile görüşeceğini belirterek, "Ülkemin milli takımını çalıştırmam konusunda bir talep var. Gençliğimden bu yana milli takımı çalıştırmanın hayalini kuruyorum." ifadelerini kullandı.

Sevilla'dan ayrılması için federasyonun ve kulübün anlaşması gerektiğini aktaran 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraflar anlaşamazsa takımımdan ayrılmayacağım. Buradan sadece Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmak için ayrılırım. Bu, reddedemeyeceğim bir teklif." değerlendirmesinde bulundu.

Sampaoli'nin, Sevilla ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Edgardo Bauza ile geçen ay yollarını ayırmıştı.