GALATASARAY: 2 - OSMANLISPOR: 0 (24' Sneijder, 35' Sinan Gümüş)



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa bileti almak isteyen Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Avrupa yolunda önemli bir avantaj elde etti.

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İlk dakikalarında temponun düşük olduğu karşılaşmada Galatasaray, ilk golünü 24. dakikada buldu. Sabri Sarıoğlu'nun kullandığı uzun taç atışında Osmanlıspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza sahası ön çizgisinden Sneijder çok sert vurdu, top Karcemarskas'ın kolunun altından ağlarla buluştu. Hollandalı futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 5. golünü attı.

Golün ardından da ataklarını kesmeyen sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Sinan Gümüş'le farkı ikiye çıkardı. Osmanlıspor yarı alanının ortalarında topu kapan genç futbolcu, rakiplerini geçerek önünü boşalttı ve ceza alanına girer girmez yaptığı plaseyle topu sol köşeden ağlara bıraktı.

İlk yarısı 2-0 biten mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, aldığı galibiyetle puanını 58'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta Alanyaspor'un konuğu olacak. 38 puanda kalan Osmanlıspor ise önümüzdeki hafta Rizespor'u ağırlayacak.

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