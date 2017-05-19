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Çarşı'dan Anıtkabir'e ziyaret

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Anıtkabir'i ziyaret etti

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:50:56 Güncelleme: 19:54:02

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk koydu.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen grup üyeleri, mozoleye çıkan merdivenlerde saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Taraftarlar, üzerinde "Beşiktaş'ın peşinde, Atatürk'ün izinde", "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur", "Atam izindeyiz" yazılı pankartlar taşıdı.

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