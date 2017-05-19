68 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir ile arasında iki puan fark olan Beşiktaş, bu maçtan galibiyetle ayrılarak en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşmanın detayları Haberturk.com'da...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Arena'da Serkan Çınar'ın yöneteceği maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Çınar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Abdulkadir Bitigen olacak.

BEŞİKTAŞ İLE KASIMPAŞA 28. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 27 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 56 golüne, Kasımpaşa 23 golle cevap verdi.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Medipol Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lig lideri Beşiktaş, yarınki rakibi Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemezken, son 2 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 5-1'lik skorla aldı. İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

MAÇLAR

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç 1959-1960 0 - 0 1 - 0 1960-1961 1 - 1 3 - 0 1961-1962 1 - 0 0 - 0 1962-1963 3 - 0 3 - 1 Beyaz Grup 3 - 0 2 - 0 Final Grubu 1963-1964 4 - 0 2 - 0 2007-2008 2 - 1 4 - 2 2009-2010 2 - 1 2 - 2 2010-2011 1 - 1 1 - 0 2012-2013 3 - 1 1 - 3 2013-2014 3 - 0 2 - 1 2014-2015 2 - 0 5 - 1 2015-2016 3 - 3 1 - 2 2016-2017 1 - 2

Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.

QUARESMA SINIRA GELDİ

Beşiktaşta, Kasımpaşa maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bursaspor maçında sarı kart görerek ceza sınırına gelen Ricardo Quaresmanın yanı sıra, Atiba Hutchinson ve Atınç Nukan yarın sarı kart görmeleri halinde, 33. haftada Gaziantepspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

SAVUNMA ZAFİYETİNİ NOKTALADI

Ligde oynadığı son maçlarda kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, savunmadaki kötü performansını Bursaspor karşısında bitirdi.

Üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yerken, Bursaspor karşısında gole izin vermedi.