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Trabzonspor FIFA'ya başvuracak

Trabzonspor futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunacak

19 Mayıs 2017 Cuma, 22:02:45 Güncelleme: 22:05:36

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Muharrem Usta ve avukatlarımızın bugün İsviçre'de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA'ya doğrudan başvuru kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, FIFA başvurusunun, şikenin yapılıp yapılmadığıyla ilgili olmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun da bildiği gibi, 2010-2011 sezonunda şike yapıldığı UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlanmıştır ve bu karar değişmeyecektir. Yapılacak başvuru ise tescillenmiş şikenin hukuki sonuçlarına ilişkindir. Kulübümüzün haklarını aramaktan imtina etmeyeceğimizi bir defa daha taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz."

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