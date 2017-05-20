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U17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında şampiyon İspanya!

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya, İngiltere'yi penaltı atışları sonucu 4-1 devirdi ve kupanın sahibi oldu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 01:04:45 Güncelleme: 01:08:24

Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda yarı finalde Almanya'yı eleyen İspanya ile Türkiye'yi saf dışı bırakan İngiltere, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

İngiltere, Hudson-Odoi'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İspanya, Morey'in 38. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Foden'in 58. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçen İngiltere, Diaz'ın 80+6. dakikada attığı gole engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sona erdi.

Karşılaşmada normal sürenin ardından doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonucu İngiltere'yi 4-1 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

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