U17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında şampiyon İspanya!

Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda yarı finalde Almanya'yı eleyen İspanya ile Türkiye'yi saf dışı bırakan İngiltere, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.
İngiltere, Hudson-Odoi'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İspanya, Morey'in 38. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Foden'in 58. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçen İngiltere, Diaz'ın 80+6. dakikada attığı gole engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sona erdi.
Karşılaşmada normal sürenin ardından doğrudan penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışları sonucu İngiltere'yi 4-1 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.
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