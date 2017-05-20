ÖNE ÇIKANLAR
Alexandre Lacazette
FUTBOL

Alexandre Lacazette Atletico Madrid'i açıkladı

Alexandre Lacazette, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü ve Atletico Madrid'de oynamak istediğini açıkladı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 01:33:19 Güncelleme: 01:37:58

Lyon'un Fransız yıldızı Alexandre Lacazette, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı. Golcü oyuncu L'Equipe'e yaptığı değerlendirmede "Lyon'dan ayrılmak için doğru zamanın olduğunu düşünüyorum. Kendimi başka bir seviyeye taşımak istiyorum ve bunun için risk almaya hazırım" dedi.

"HALA BÜYÜK BİR İSMİM YOK"
Yıllardır üst düzeyde oynayan ancak halen büyük bir isim yapamadığının altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, "Avrupa'da büyük bir ismim yok. İnsanların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağımı merak ediyorum. Bunun için kendimi daha üst seviyede test etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ATLETICO'DA OYNAMAK..."
Adının anıldığı Atletico Madrid'le ilgili de konuşan Lacazette, "Atletico, yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde olan, harika bir kulüp. Antoine Griezmann ile birlikte oynamak çok güzel olur. U18 Milli Takımı'nda da birlikte oynamıştık." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (21 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (21 Mayıs 2017)
Fenerbahçe - Real Madrid maçından kareler
BASKETBOL

Tarihi geceye bu kareler damga vurdu!