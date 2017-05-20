ÖNE ÇIKANLAR
Ligue 1 logo
FUTBOL

Amiens son saniyedeki golle Ligue 1'e çıktı!

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Amiens, 90+6. dakikada attığı golle Reims maçını kazandı ve 4 basamak birden yükselerek Ligue 1'e çıktı!

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 01:48:29 Güncelleme: 01:51:45

Fransa Ligue 2'nin son haftasına 60 puanla 2. giren Amiens, üst lig biletini son anda kaptı. Reims karşısında 13. dakikada Aboubakar Kamara'nın golüyle 1-0 öne geçen Amiens, devre arasında soyunma odasına önde gitti.

Reims, 62. dakiakda Diego Rigonato'nun golüyle eşitliği sağladı. Amiens, bu skorla canlı puan durumunda 6. sıraya kadar gerilemişti. 90+6. dakikada Emmanuel Bourgaud'un golüyle maçı kazanan konuk ekip, puanını 63'e yükseldi ve Ligue 1'e yükselmeyi başardı.

Fransız ekibi zaferi attıkları tweet ile kutladı:

Ligin şampiyonu ise Strasbourg oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (21 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (21 Mayıs 2017)