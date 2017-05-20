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FUTBOL

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:44:57

  • 1 Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu
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    Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe’de elden çıkartılacak ve kadroda tutulacak isimler belli oldu. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, bazı oyuncular yüksek maliyetlerinden dolayı mecburi olarak takımda kalacak gibi görünüyor.

  • 2 Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu
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    İşte o isimler:

    MOUSSA SOW:
    Eğer kulübünü bir yıl kiralık konusunda ikna ederse kapılar açık. Ama bonservisiyle alınması düşünülmüyor.

     

  • 3 Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu
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    VOLKAN ŞEN:
    Samandıra’da çok sorun çıkardığı için gözden düştü. Teklif gelirse gönderilecek.

  • 4 Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu
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    JEREMAIN LENS:
    Kulübü Sunderland ilk aşamada 8 milyon Euro istedi. Bu şartlarda transferi mümkün değil. Bir formül aranıyor.

  • 5 Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu
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    VAN DER WiEL:
    3.2 milyon Euro’luk maaşı çok olduğu için teklif getiremiyor. Ama yönetime “Burada çok mutsuzum ayrılmak istiyorum” dediği için bir şekilde elden çıkartılacak.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 0
  • Misafir 20 dakika önce
    Bu isimler senelerdir yollanmak isteniyor ama FB den aldıkları paraları bunlara verecek erizekalı bir futbol kulübünün olduğunu sanmıyorum.
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