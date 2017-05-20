Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe’de elden çıkartılacak ve kadroda tutulacak isimler belli oldu. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, bazı oyuncular yüksek maliyetlerinden dolayı mecburi olarak takımda kalacak gibi görünüyor.
İşte o isimler:
MOUSSA SOW:
Eğer kulübünü bir yıl kiralık konusunda ikna ederse kapılar açık. Ama bonservisiyle alınması düşünülmüyor.
VOLKAN ŞEN:
Samandıra’da çok sorun çıkardığı için gözden düştü. Teklif gelirse gönderilecek.
JEREMAIN LENS:
Kulübü Sunderland ilk aşamada 8 milyon Euro istedi. Bu şartlarda transferi mümkün değil. Bir formül aranıyor.
VAN DER WiEL:
3.2 milyon Euro’luk maaşı çok olduğu için teklif getiremiyor. Ama yönetime “Burada çok mutsuzum ayrılmak istiyorum” dediği için bir şekilde elden çıkartılacak.