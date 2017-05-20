Muharrem Usta: Şampiyondan bize ne?

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yarınki Medipol Başakşehir maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Türkiye Kupası’nda F.Bahçe’yle zorlu bir maç çıkaran Başakşehir’in finale kalarak yorgunluğu attığını belirten başkan Usta, “Onlar bir taraftan şampiyonluğa oynuyorlar. Bizim de ikinci devreyi lider bitirebilme şansımız olabilir. Ya da ikinci devre başladığında söylediğimiz 35 puan barajını aşma diye bir konumuz var. Bizim de o hedefi aşmamıza destek olacak bir maç” dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Usta, “Bakıldığında Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor. Ama bizim için Trabzonspor şampiyon olamadığında kimin olduğunun çok da fazla önemi yok. Kim daha çok hak ediyorsa o şampiyon olsun” ifadelerini kullandı.