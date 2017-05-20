Polis aracından Dursun Özbek istifa anonsu!

Dursun Özbek’e yönelik protestolar ilginç boyutlara ulaştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre polis de bu akıma katıldı. Hangi şehirde çekildiği belli olmayan bir video, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerin başında geldi. Videoda zırhlı bir polis aracı gece devriye gezerken “Dursun Özbek istifa” şeklinde iki kez anons yapılıyor. Bu anonslar karşısında görüntüyü çeken şahsın attığı kahkaha da duyuluyor.

DURSUN ÖZBEK'E 'BIRAK' ŞARKISI

F.Bahçe derbisinde kartları bloke olanların da etkisiyle dünkü maçı sadece 15 bin taraftar izledi. Galibiyete rağmen tribünler “Dursun Özbek istifa” sesleriyle inledi. Özbek’e yönelik şarkı yapan taraftarlar, tepkilerini sözlere döktü. Maçın son bölümünde istifa çağrılarının şiddeti de arttı.