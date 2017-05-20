Trabzonspor'a Jan Durica'dan kötü haber

Bordo-mavililerin tecrübeli stoperi Jan Durica’nın, Başakşehir maçı öncesi sol arka kaburgasındaki sakatlığının nüksettiği, bu nedenle son antrenmanda yer almadığı bildirildi.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kayseri maçında rakibiyle girdiği mücadelede kaburgasına darbe alan ve Adana karşısında sahaya iğneyle çıkan 35 yaşındaki Slovak savunmacının kendisini iyi hissetmemesi ve artan ağrıları üzerine yeniden MR’ı çekildi. Durica’nın Başakşehir karşısında oynayıp oynayamayacağıyla ilgili son karar maç günü verilecek...