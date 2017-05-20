TFF 1. Lig düşenler ve kalanlar bugün belli oluyor

Yine müthiş bir heyecana sahne olan TFF 1. Lig’de büyük gün geldi çattı. Evkur Yeni Malatya ve Sivasspor’un doğrudan Süper Lig’e çıktığı ligde bugün son hafta heyecanı yaşanacak. 56 puanlı Eskişehirspor’un normal sezonu üçüncü sırada tamamlaması netleşirken, Giresun da play-off’u garantiledi. Play-off’a kalacak son 2 takım ise bugün belli olacak. 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. basamaktaki Bolu ile 50 puanla 7. olan Altınordu’nun play-off’a kalma ihtimali bulunuyor.

PLAY-OFF HESAPLARI

Göz-Göz’ün deplasmanda Denizli’yle karşılaşacağı son haftada Bolu-Manisa, Altınordu-Eskişehir maçları oynanacak. Göztepe ve Bolu, galip gelmeleri halinde play-off’a kalacak. Altınordu ile Bolu’nun puanlarını eşitlenirse averaj üstünlüğü nedeniyle Bolu, mutlu sona ulaşacak. altınordu, Göztepe veya Giresun’la aynı puanda olursa rakiplerinin gerisinde kalacak. Bolu, Altınordu ve Ümraniye’nin sezonu 51’er puanla kapatması durumunda izmir ekibi play-off’ta mücadele edecek.

ATEŞ HATTI ALEV ALEV

Mersin İY’nin küme düştüğü ateş hattında 16. ve 17. sıralar için 5 aday bulunuyor. 35’er puana sahip Adana Demir ve Samsun, 34’er puanlı Bandırma ve BŞB G.Antep ile 33 puanı bulunan Şanlıurfa, ligde kalmak için son haftada sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verecek.